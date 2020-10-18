Официальная смертность от коронавируса в "ЛНР" составила почти 5%

18.10.2020 13:00

По информации "минздрава ЛНР" за прошедшие сутки в "республике" зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался.

Таким образом, с начала пандемии в "республике" официально подтверждено 1340 случаев COVID-19, из них: