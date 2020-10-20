На МКАДе попал в ДТП рейсовый автобус Луганск-Москва

20.10.2020 14:00

Пассажирский автобус из "ЛНР", следовавший в Москву, попал в аварию на объездной, сообщают СМИ ОРДЛО со ссылкой на российское МВД.

«На тридцать пятом километре внутреннего кольца МКАДа произошло столкновение пассажирского автобуса, грузовика МАЗ и четырёх легковых автомобилей. В результате ДТП пострадала девушка водитель внедорожника «Mazda», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рейсовом автобусе из семнадцати пассажиров, к счастью никто не пострадал.