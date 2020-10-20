Последние новости раздела
- На МКАДе попал в ДТП рейсовый автобус Луганск-Москва14:00
- Российские пограничники перестали пропускать украинцев с ID-картами15:00
- Делегация ООН проверила ход строительства новых КПВВ на Луганщине13:00
- Официальная смертность от коронавируса в "ЛНР" составила почти 5%13:00
- Вчера около 50 человек "застряли" на КПВВ "Станица Луганская"10:00
- В "ЛНР" назвали дату начала отопительного сезона14:00
- Зеленский посетил Донбасс и вручил нагрвды защитникам Украины08:00
- На КПВВ «Станица Луганская» скончался пенсионер из Ровеньков17:00
- ОБСЕ отметила увеличение числа нарушений "тишины" на Донбассе11:00
- КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели из-за коронавируса16:00
На МКАДе попал в ДТП рейсовый автобус Луганск-Москва
20.10.2020 14:00
Пассажирский автобус из "ЛНР", следовавший в Москву, попал в аварию на объездной, сообщают СМИ ОРДЛО со ссылкой на российское МВД.
«На тридцать пятом километре внутреннего кольца МКАДа произошло столкновение пассажирского автобуса, грузовика МАЗ и четырёх легковых автомобилей. В результате ДТП пострадала девушка водитель внедорожника «Mazda», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рейсовом автобусе из семнадцати пассажиров, к счастью никто не пострадал.
Теги: Луганск, Москва, автобус, ДТП
Читайте также:
- Поезд Луганск-Москва пойдет по новому маршруту
- Пассажирский автобус Москва — Горловка попал в ДТП, есть пострадавшие
- В Москве перевернулся автобус с людьми
- Менеджерам Ахметова задали жесткий вопрос о сотрудничестве с сепаратистами и Россией
- В Москве в очередной раз обстреляли рейсовый автобус
- Дети «элиты ДНР» на «бандеровском» автобусе отправились покорять Москву. ФОТО, ВИДЕО
- На МКАДе попал в ДТП рейсовый автобус Луганск-Москва14:00
- 19 октября через гуманитарный коридор в Еленовке проследовало 137 человек12:00
- В Донецке показали проект восстановления дворца молодежи "Юность"11:00
- В "ДНР" озвучили количество больных пневмонией10:00
- Российские пограничники перестали пропускать украинцев с ID-картами15:00
- Делегация ООН проверила ход строительства новых КПВВ на Луганщине13:00
- ГК «Нафтогаз України» стала постачальником «останньої надії» для клієнтів «Донецькоблгазу»12:15
- "Минздрав ДНР" признал нехватку лекарств в аптеках10:00
- Сегодня "ДНР" на один день откроет гуманитарный коридор в Еленовке09:00
- Официальная смертность от коронавируса в "ЛНР" составила почти 5%13:00
- На МКАДе попал в ДТП рейсовый автобус Луганск-Москва14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 октября13:00
- 19 октября через гуманитарный коридор в Еленовке проследовало 137 человек12:00
- В Донецке показали проект восстановления дворца молодежи "Юность"11:00
- В "ДНР" озвучили количество больных пневмонией10:00
- Болельщикам разрешили присутствовать на матче Динамо - Ювентус09:00
- Жители оккупированных территорий смогут бесплатно смотреть украинские спутниковые телеканалы08:00
- СНБО озвучил заполненность COVID-больниц по регионам17:00
- В Праге открылся "коронавирусный" отель16:00
- Российские пограничники перестали пропускать украинцев с ID-картами15:00
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- Российские пограничники перестали пропускать украинцев с ID-картами
- В донецких аптеках появилось российское «чудо-лекарство» от коронавируса
- Пушилин ввел в "ДНР" обязательный масочный режим
- ГК «Нафтогаз України» стала постачальником «останньої надії» для клієнтів «Донецькоблгазу»
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября
- "Укрзализныця" прекращает продажу билетов из ряда городов
- "Минздрав ДНР" признал нехватку лекарств в аптеках
- Делегация ООН проверила ход строительства новых КПВВ на Луганщине
- В Донецкой области два человека повторно заболели COVID-19
- 206 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» 16 октября