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В Луганской области запускают бесплатный автобус
В Луганской области организован бесплатный маршрут для перевозки жителей Устиновки и Белой Горы в Лисичанск. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА, передает Cxid.info.
Так, автобус будет курсировать из Устиновки через Белую Гору в Лисичанск, а также в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Лисичанске — 4 часа (с момента прибытия).
«Со следующей недели жители этих двух отдаленных населенных пунктов Попаснянского района смогут бесплатно добраться в Лисичанск. Первоочередное право на перевозку получат пожилые люди, люди с инвалидностью и другие социально уязвимые слои населения», — рассказал глава облгосадминистрации Сергей Гайдай, отметив договоренность с Благотворительной организацией «Благотворительный Фонд» АДРА Украина".
График движения автобуса:
- 29 октября — отправление из Устиновки в 7:30;
- 29 октября — отправление из Белой Горы в 8:00;
- 5, 12, 19, 26 ноября — отправление из Устиновки в 7:30;
- 5, 12, 19, 26 ноября — отправление из Белой Горы в 8:00;
- 3, 10 декабря — отправление из Устиновки в 7:30;
- 3, 10 декабря — отправление из Белой Горы в 8:00.
Первоочередное право на использование социального транспорта имеют:
- пожилые люди (65 лет +), которые не имеют опекунов (попечителей);
- люди с инвалидностью (I, II группа);
- люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и те, которые требуют постоянного лечения;
- многодетные семьи;
- одинокие родители;
- семьи с низким доходом;
- семьи с разрушенными или поврежденными домами.
Телефон для записи на маршрут через диспетчера в Попасной: 050838 29 49.
Телефон горячей линии БО «БФ» АДРА Украины «: 0952860716.
Теги: Лисичанск, бесплатно, автобус
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