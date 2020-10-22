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В Луганской области запускают бесплатный автобус

22.10.2020 14:00
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В Луганской области запускают бесплатный автобус

В Луганской области организован бесплатный маршрут для перевозки жителей Устиновки и Белой Горы в Лисичанск. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА, передает Cxid.info.
Так, автобус будет курсировать из Устиновки через Белую Гору в Лисичанск, а также в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в Лисичанске — 4 часа (с момента прибытия).
«Со следующей недели жители этих двух отдаленных населенных пунктов Попаснянского района смогут бесплатно добраться в Лисичанск. Первоочередное право на перевозку получат пожилые люди, люди с инвалидностью и другие социально уязвимые слои населения», — рассказал глава облгосадминистрации Сергей Гайдай, отметив договоренность с Благотворительной организацией «Благотворительный Фонд» АДРА Украина".
График движения автобуса:

  • 29 октября — отправление из Устиновки в 7:30;
  • 29 октября — отправление из Белой Горы в 8:00;
  • 5, 12, 19, 26 ноября — отправление из Устиновки в 7:30;
  • 5, 12, 19, 26 ноября — отправление из Белой Горы в 8:00;
  • 3, 10 декабря — отправление из Устиновки в 7:30;
  • 3, 10 декабря — отправление из Белой Горы в 8:00.

Первоочередное право на использование социального транспорта имеют:

  • пожилые люди (65 лет +), которые не имеют опекунов (попечителей);
  • люди с инвалидностью (I, II группа);
  • люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и те, которые требуют постоянного лечения;
  • многодетные семьи;
  • одинокие родители;
  • семьи с низким доходом;
  • семьи с разрушенными или поврежденными домами.

Телефон для записи на маршрут через диспетчера в Попасной: 050838 29 49.
Телефон горячей линии БО «БФ» АДРА Украины «: 0952860716.



Теги: Лисичанск, бесплатно, автобус
 
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