На Северодонецком «Азоте» запускают производство медицинского кислорода

28.10.2020 09:00

На Северодонецком объединении «Азот», входящем в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, идет подготовка к выпуску кислорода медицинского качества, сообщает Cxid.info.

«Предприятие подготовило и подало в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения пакет документации, необходимой для возобновления производства медицинского кислорода, — заявил Леонид Бугаев, Председатель Правления ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ», во время рабочего совещания с председателем Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем. — Все организационные вопросы, связанные с разрешениями, должны быть решены максимально быстро. В регионе непростая эпидемическая ситуация с COVID-19. Медицинский кислород сегодня очень нужен больницам и медицинским центрам».

Северодонецкий «Азот» уже получил лицензию от Государственной службы Украины по лекарственным средствам на производство и продажу медицинского кислорода.

Производственные мощности цеха разделения воздуха способны производить 500 кубических метров в час кислорода медицинского качества. По словам председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая, с возобновлением на «Азоте» производства медицинского кислорода регион будет полностью обеспечен необходимым количеством баллонов для лечения тяжелобольных COVID-19.