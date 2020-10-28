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На Северодонецком «Азоте» запускают производство медицинского кислорода
На Северодонецком объединении «Азот», входящем в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, идет подготовка к выпуску кислорода медицинского качества, сообщает Cxid.info.
«Предприятие подготовило и подало в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения пакет документации, необходимой для возобновления производства медицинского кислорода, — заявил Леонид Бугаев, Председатель Правления ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ», во время рабочего совещания с председателем Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем. — Все организационные вопросы, связанные с разрешениями, должны быть решены максимально быстро. В регионе непростая эпидемическая ситуация с COVID-19. Медицинский кислород сегодня очень нужен больницам и медицинским центрам».
Северодонецкий «Азот» уже получил лицензию от Государственной службы Украины по лекарственным средствам на производство и продажу медицинского кислорода.
Производственные мощности цеха разделения воздуха способны производить 500 кубических метров в час кислорода медицинского качества. По словам председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая, с возобновлением на «Азоте» производства медицинского кислорода регион будет полностью обеспечен необходимым количеством баллонов для лечения тяжелобольных COVID-19.
Теги: Северодонецк, производство, кислород
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