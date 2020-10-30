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Архив - Луганская область

В ОРЛО обязали всех носить маски и соблюдать дистанцию

30.10.2020 11:00
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В ОРЛО обязали всех носить маски и соблюдать дистанцию

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) "ЛНР" с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции обязала жителей носить гигиенические маски в местах массового пребывания людей и соблюдать социальную дистанцию, сообщила пресс-служба "правительства республики".
"С целью снижения риска распространения COVID-19 лицам, находящимся на территории ЛНР: обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, остановках транспорта, такси, на парковках, лифтах; в местах массового пребывания людей соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Срок — до особого распоряжения", — говорится в протоколе в новой редакции.



Теги: Донбасс, маска, карантин, ОРЛО
 
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