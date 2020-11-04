Пенсионерка из Луганска подала в суд на Кабмин Украины

04.11.2020 11:00

Жительница города Луганск подала в суд на Правительство Украины, Пенсионный фонд Украины и Главное Управление Пенсионного Фонда Украины в Луганской области, сообщает Cxid.info.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск жительницы города Луганск к Кабинету Министров Украины, Пенсионному фонду Украины и ГУ ПФУ в Луганской области. Об этом сообщает пресс служба ОАСК.

Истец просит суд обязать государство Украина в лице указанных ответчиков обеспечить работу Управления Пенсионного фонда Украины в Артемовском районе Луганска. Она утверждает, что в результате бездействия государства, в течение более шести лет она не получает пенсию, поэтому среди других требований иска — взыскать в ее пользу материальный и моральный ущерб в общем размере почти 150 тыс. грн.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.