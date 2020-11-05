В штабе ОС сделали заявление об открытии КПВВ в Золотом и Счастье

05.11.2020 10:00

Новые КПВВ в Золотом и Счастье начнут работать несмотря на сложную эпидситуацию с COVID-19, поскольку решение об их открытии было принято задолго до начала эпидемии. Об этом сообщил заместитель командующего Объединенных сил Богдан Бондарь в комментарии Укринформу об открытии новых КПВВ в Золотом и Счастье.

«Несмотря на COVID-19, этот вопрос, особенно в Луганском направлении, является актуальным. Еще в 2016 году было принято решение открыть КПВВ в районе Золотого, но все это было затянуто противоположной стороной. И на встрече в нормандском формате 9 декабря 2019 года было принято очередное решение об открытии дополнительных КПВВ с гуманитарной целью — это завершить открытие КПВВ в Золотом и открыть КПВВ в Счастье», — отметил Бондарь.