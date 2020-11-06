Сегодня Зеленский приедет на Луганщину

06.11.2020 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет на восток с двухдневным визитом, сообщает Newsroom.

Программа визита гаранта Конституции пока что засекречена, однако собственные источники Newsroom сообщают, что в пятницу, 6 ноября, гарант прибудет в Чугуев, откуда отправится в Северодонецк. В Луганской области он посетит КПВВ "Счастье". В городе заканчивают обустраивать новый пешеходный пропускной пункт, в котором планируют разместить Центр предоставления админуслуг, банковское и почтовое отделения, а также медпункт.

Уже утром в субботу, 7 ноября, он посетит военный госпиталь, где пообщается с защитниками Украины. После этого встретится с пограничниками и вернется в столицу. В программе возможны изменения.