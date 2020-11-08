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На Луганщине запускают "неотложку" для "серой зоны"
С 15 ноября на территории Луганской области начнет работать служба скорой помощи Международной благотворительной организации «Международная медицинская помощь». Об этом говорится на сайте Лисичанской ВГА, передает Cxid.info.
Так, оперативная зона мобильных бригад неотложной медицинской помощи — 30 км в обе стороны от KПBB «Станица Луганская», KПBB «Счастье» и KПBB «Золотое» и 5 км в глубину от линии разграничения — «cеpая зона».
Отмечается, что мобильные бригады неотложной медицинской помощи можно вызвать для транспортировки больных, экстренного вызова, вызова в «серые» зоны и других случаях по единому номеру: 0-800-330-319.
Автомобили скорой помощи марки «Mercedes-Benz» оборудованы всем необходимым для оказания неотложной помощи (дефибриллятор-монитор, ИВЛ, лекарственные средства и др.). Персонал обеспечен защитными костюмами SARS CoV-19.
Теги: Донбасс, скорая помощь, КПВВ, серая зона
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