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Россия выдвинула условие для разблокировки КПВВ "Золотое" и "Счастье"
Российская сторона в ТКГ внесла предложение, чтобы разблокировать работу КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области. Об этом сообщил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала «НАШ», передает "Трибун".
«Российская сторона просит нас установить график движения автобуса, который будет возить людей от их КПВВ до нашего КПВВ. Там три километра, в частности в Счастье. И просит нас, чтобы мы в ближайшее время не пропускали пешеходов, а только транспорт на КПВВ "Счастье", потому что они считают, что не готовы к этому технически», — рассказал Арестович об итогах сегодняшнего заседания гуманитарной подгруппы ТКГ.
Арестович констатировал, что это технические вопросы и украинская сторона согласилась предоставить свои предложения до завтрашнего заседания ТКГ на уровне глав делегаций. «Мы готовы рассмотреть вопрос, чтобы действительно на некоторое время остановить движение пешеходов, но это рассматривается в комплексе других условий», — добавил он.
Теги: Россия, Счастье, КПВВ, Золотое, ТКГ
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