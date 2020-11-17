Луганск «отжал» радиочастоту украинского радио

17.11.2020 09:00

На частотах украинского радио «Армія FM» Луганск запустил собственное радио «КомбатFM». Об этом сообщила в Фейсбуке шеф-редактор «Армія FM» Ирина Сампан, передает Cxid.info.

«Решили слизать у нас формат военного радио и заглушить «Армія FM». В районе Счастья на наших частотах запустили эленеровское «военное» радио и обещают поднимать боевой дух всем, у кого он упал», — написала Сампан.

Шеф-редактор радиостанции связывает такой захват частот с тем, что «Армія FM» эффективно влияла на местное население.

«Если бы «Армія FM» там никто не слушал, и оно не имело бы влияния, его бы никто не трогал. Но нет. Потому что мы пытаемся влиять. И начали быть влиятельными, простите за скромность. Украинской песней, правильным роком, качественным звучанием и так далее», — написала она.

Луганские СМИ сообщают, что «КомбатФМ» вещает для жителей Луганска и части Славяносербского района и обещают, что оно вскоре станет доступно для жителей других районов Луганщины.