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Архив - Луганская область

В Луганске начали установку главной елки "республики"

23.11.2020 16:00
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В Луганске начали установку главной елки "республики"

В Луганске работники коммунальных служб начали устанавливать традиционную Новогоднюю елку на Театральной площади. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях и публикуют фото монтажа.
В связи с установкой елки проезд транспорта по улице Коцюбинского будет ограничен.



Теги: Луганск, елка, Новый год
 
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