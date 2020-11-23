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Архив - Луганская область

В Луганске УАЗ боевиков снес остановку

23.11.2020 09:00
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В Луганске УАЗ боевиков снес остановку

В воскресенье, 22 ноября 2020 года, в оккупированном Луганске произошло ДТП с участием военнослужащих НВФ, передает Еспресо.TV.
УАЗ-452 россиян на большой скорости врезался в остановку общественного транспорта возле школы №28.
По предварительным данным, пострадал мужчина и 10-летний ребенок.



Теги: Донбасс, Луганск, ДТП, боевики
 
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