Стали известны цены на новогодние елки в Станице Луганской

27.11.2020 10:00

В Станично-Луганском лесоохотничьем хозяйстве рассказали, сколько будет стоить новогодняя елка, сообщает Cxid.info.

В этом году ценовая политика остается в среднем на уровне прошлого года:

• Елка новогодняя до 1 м — 102 грн;

• Елка новогодняя от 1м до 2м — 120 грн;

• Елка новогодняя от 2м до 3м — 180 грн;

• Спец елка от 3м — 216 грн;

• Комплект новогодний — 54 грн.

Отметим, новогодние елки можно купить по адресу: Станица Луганская. ул. 5-линия, 27.