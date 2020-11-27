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Архив - Луганская область

Стали известны цены на новогодние елки в Станице Луганской

27.11.2020 10:00
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Стали известны цены на новогодние елки в Станице Луганской

В Станично-Луганском лесоохотничьем хозяйстве рассказали, сколько будет стоить новогодняя елка, сообщает Cxid.info.
В этом году ценовая политика остается в среднем на уровне прошлого года:
• Елка новогодняя до 1 м — 102 грн;
• Елка новогодняя от 1м до 2м — 120 грн;
• Елка новогодняя от 2м до 3м — 180 грн;
• Спец елка от 3м — 216 грн;
• Комплект новогодний — 54 грн.
Отметим, новогодние елки можно купить по адресу: Станица Луганская. ул. 5-линия, 27.



Теги: цена, новый год, Станица Луганская, елки
 
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