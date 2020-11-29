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Архив - Луганская область

В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за "нацистcкую и экстремистскую" символику

29.11.2020 15:00
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В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за "нацистcкую и экстремистскую" символику

В "ЛНР" внесли изменения в уголовный и административный кодексы в части "установления уголовной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистcкой или экстремистской атрибутики или символики", сообщают местные СМИ.
"Закон направлен на запрет пропаганды и публичного демонстрирования указанной символики, недопущение повторных правонарушений в будущем, устранение возможных угроз суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности ЛНР, а также восстановление исторической справедливости", — заявили в "прокуратуре" непризнанной республики.



Теги: Донбасс, символика, уголовная ответственность, экстремизм, ЛНР
 
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