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В ОРЛО увеличат минимальную пенсию и пособие на погребение

01.12.2020 16:00
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В ОРЛО увеличат минимальную пенсию и пособие на погребение

Размер минимальной пенсии в "ЛНР" с 1 января 2021 года будет составлять 5 616 руб. Об этом на брифинге в Луганске сообщила "председатель Пенсионного фонда" Татьяна Васильева.
"Размер повышения пенсии составляет 17%. С января 2021 года размер минимальной пенсии вместо 4 800 будет составлять 5 616 рублей. Рост идет на 816 рублей", — рассказала Васильева.
Кроме того с 1 января 2021 года увеличивается размер единоразовой денежной помощи на погребение. По словам Васильевой "в случае смерти получателя пенсии размер пособия семье либо лицу, осуществившему погребение, сумма пособия на погребение увеличивается с 6 000 (руб.) до 6 500 (руб.)".



Теги: Донбасс, пенсия, пособие, похороны, ЛНР
 
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