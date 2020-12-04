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"МВД ЛНР" объявило охоту на "новогодних лесорубов"
"МВД ЛНР" с целью пресечения правонарушений, связанных с порядком пользования хвойными насаждениями в предновогодний период, предупреждения случаев незаконных вырубок лесных хвойных культур, выявления и пресечения фактов нарушений торговли деревьями хвойных пород с 30 ноября 2020 года по 1 января 2021 года проводит на территории Луганска и региона профилактическую операцию "Елка-2020", сообщают местные СМИ.
В рамках указанной операции сотрудниками "полиции" во взаимодействии с представителями "министерства природных ресурсов и экологической безопасности" осуществляются специализированные рейды, направленные на профилактику, выявление и пресечение правонарушений, связанных с незаконной вырубкой хвойных лесных насаждений.
В "полиции" напомнили, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников влекут наложение административного штрафа от одной до ста тысяч российских рублей, а в отдельных случаях предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
Теги: полиция, новогодняя елка, вырубка, ЛНР, рейд
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