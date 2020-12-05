Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На КПВВ «Станица Луганская» открылся еще один пункт тестирования на коронавирус

05.12.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На КПВВ «Станица Луганская» открылся еще один пункт тестирования на коронавирус

Медицинский центр «Микротестлаб» оборудовал уже вторую экспресс-лабораторию на КПВВ «Станица Луганская». Она расположена в сервисной зоне пункта пропуска в десяти метрах от ворот КПВВ. Теперь сдать тест на коронавирус еще удобнее, сообщает Cxid.info.
Две экспресс-лаборатории, в которых делают ПЦР-тест в Станице Луганской оборудованы полностью для комфортного обслуживания клиентов. Можно в считанные минуты сдать тест на COVID-19 прямо в Станице Луганской. А сразу два пункта приема анализов — это отсутствие скопления людей. Поэтому нет никакой необходимости ехать, к примеру, в Северодонецк, чтобы пройти тестирование.
Результаты тестов в течение 12-24 часов вносятся в программу «Дій вдома», поэтому уже меньше чем через сутки вы сможете свободно передвигаться по территории Украины, решая свои дела, а не сидеть на самоизоляции две недели.
 



Теги: тест, Станица Луганская, КПВВ, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх