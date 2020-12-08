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Мобильные отделения «Ощадбанка» приедут на Луганщину
08.12.2020 14:00
На этой неделе, с 7 по 11 ноября, мобильные отделения «Ощадбанка» будут работать в прифронтовых зонах Луганской области. В прифронтовые населенные пункты Донетчины выезды не запланированы. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
На Луганщине отделения, сформированные на базе автомобиля КрАЗ, посетят город Золотое и села Трехизбенка и Тошковка-1. В мобильных «Ощадбанках» можно будет получить все базовые банковские услуги.
Теги: Ощадбанк, мобильный офис, ООС
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