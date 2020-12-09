В луганских аптеках появились экспресс-тесты на коронавирус

09.12.2020 09:00

В луганских аптеках можно купить экспресс-тест на COVID-19. Об этом в соцсети рассказала жительница ОРЛО, пишут "Донецкие новости".

По ее словам, в аптеке поликлиники №11 размещено объявление, что в продаже есть тесты на коронавирус. «Я поинтересовалась. Цена 1,3 тыс. руб. (500 грн по местному курсу на 08.12.2020 – ред.) за один тест», – поделилась луганчанка.