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Архив - Луганская область

В "ЛНР" отложили открытие КПВВ в Золотом и Счастье на следующий год

17.12.2020 09:00
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В "ЛНР" отложили открытие КПВВ в Золотом и Счастье на следующий год

В Луганске заявили, что по итогам последнего в 2020 году заседании Минской Контактной группы, достигнут небольшой прогресс в вопросе открытия КПВВ в Золотом и Счастье, сообщает Cxid.info.
По словам представителя "ЛНР" в ТКГ Владислава Дейнего оценка технического состояния моста в Счастье показала отсутствие препятствий для пропуска гуманитарных конвоев через пункт пропуска «Луганск-Счастье».
"Однако предстоит ещё согласовать существенные технические детали работы пункта пропуска «Первомайск-Золотое», а также графики работы обоих новых пунктов пропуска и особенности, связанные с коронавирусом.
Надеемся, в начале следующего года всё это нам удастся, и мы сможем одновременно открыть два новых пункта пропуска на линии разграничения между ЛНР и Украиной», — заявил Дейнего.
Следующее заседание Трехсторонней Контактной группы намечено на 20 января 2021 года.



Теги: Донбасс, Счастье, КПВВ, Золотое
 
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