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Луганчане рассказали о ценах на елочных базарах
21.12.2020 17:00
В Луганске начали работать елочные базары, сообщают местные жители.
В центральной части Луганска предлагают приобрести сосны, привезенные из Пензенской области, по цене от 300 до 2500 руб. — в зависимости от высоты и качества дерева.
В восточной части Луганска можно купить сосны из Ростовской и Пензенской областей по цене от 250 до 2000 тыс. руб.
Предприниматели, чьи торговые точки расположены на юге города, также реализуют деревья, привезенные из Пензенской области. Здесь приобрести зеленую красавицу можно по цене от 350 до 1800 руб.
Теги: Донбасс, Луганск, Новый год, елки
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