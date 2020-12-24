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Архив - Луганская область

В "ЛНР" отменили комендантский час на новогодние праздники

24.12.2020 14:00
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В "ЛНР" отменили комендантский час на новогодние праздники

В "ЛНР" отменили режим комендантского часа на 12 дней. Соответствующий указ подписал "глава республики" Леонид Пасечник, передает Cxid.info.
"<...> с целью обеспечения проведения мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам, <...> отменить действие режима комендантского часа на территории Луганской Народной Республики с 23:00 30 декабря 2020 года до 04:00 10 января 2021 года. Ввести в действие режим комендантского часа на территории Луганской Народной Республики с 23:00 10 января 2021 года", — говорится в документе.
Напомним, обычно на территории ОРЛО комендантский час  действует с 23:00 до 04:00.



Теги: отмена, комендантский час, Новый год, ЛНР
 
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