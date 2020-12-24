В "ЛНР" отменили комендантский час на новогодние праздники

24.12.2020 14:00

В "ЛНР" отменили режим комендантского часа на 12 дней. Соответствующий указ подписал "глава республики" Леонид Пасечник, передает Cxid.info.

"<...> с целью обеспечения проведения мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам, <...> отменить действие режима комендантского часа на территории Луганской Народной Республики с 23:00 30 декабря 2020 года до 04:00 10 января 2021 года. Ввести в действие режим комендантского часа на территории Луганской Народной Республики с 23:00 10 января 2021 года", — говорится в документе.

Напомним, обычно на территории ОРЛО комендантский час действует с 23:00 до 04:00.