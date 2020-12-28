Последние новости раздела
- В результате обвала на шахте "Золотое" пропал горняк15:00
- На Донбассе шесть обстрелов, ранен военный10:00
- В ОРЛО смягчили карантин на время новогодних праздников13:00
- На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений15:00
- В «ЛНР» обвинили сотрудников ОБСЕ в контрабанде автомобилей15:00
- Соцсети сообщают о коллапсе на КПП «Успенка»12:45
- На Донбассе террористы ранили двух украинских воинов10:00
- Кабмин упростил механизм предоставления жилья переселенцам16:00
- В "ЛНР" отменили комендантский час на новогодние праздники14:00
- В "ЛНР" ограничили цену на куриные яйца10:00
В результате обвала на шахте "Золотое" пропал горняк
28.12.2020 15:00
На шахте "Золотое" произошел обвал, в результате которого пострадали два горняка. Об этом в Фейсбуке сообщает глава "Независимого профсоюза горняков Украины", народный депутат Михаил Волынец, передает "Трибун".
"Сегодня ночью в 0:13 произошел обвал горных масс на горизонте 687 м шахты «Золотое» ГП «Первомайскуголь». Двое работников шахты были застигнуты обвалом на месте. Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно освободить горняка - Александра Васильчука. От госпитализации он отказался. Продолжаются спасательно-поисковые работы. Бойцы горноспасательной службы принимают все меры, чтобы спасти жизнь второму горняку", - пишет Волынец.
Теги: шахта, обвал, Золотое
Читайте также:
- На шахте "Новодзержинская" найдено тело горняка
- На шахте "Родинская" спасли двух пропавших горняков. Третий подает признаки жизни
- На шахте в Енакиеве произошел обвал породы: судьба трех горняков неизвестна
- На шахте «Лисичанскуголь», где бастуют шахтеры произошел обвал
- 60 часов в заточении провел горняк
- В Чили началась эвакуации горняков, просидевших под землей 69 дней (ФОТО)
- В результате обвала на шахте "Золотое" пропал горняк15:00
- В Донецке задержали «идеолога ДНР» Манекина14:00
- На Донбассе шесть обстрелов, ранен военный10:00
- Гумкоридор в Еленовке продолжит работу 28 декабря17:00
- В ОРЛО смягчили карантин на время новогодних праздников13:00
- В ОРДО перевернулся автобус «Донецк — Докучаевск»11:00
- На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений15:00
- Почти 200 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 25 декабря13:00
- В Харькове и Макеевке зажгли новогодние "автоелки" (ВИДЕО)10:00
- В «ЛНР» обвинили сотрудников ОБСЕ в контрабанде автомобилей15:00
- В результате обвала на шахте "Золотое" пропал горняк15:00
- В Донецке задержали «идеолога ДНР» Манекина14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря12:00
- На Донбассе шесть обстрелов, ранен военный10:00
- Наставник луганской "Зари" стал тренером года в УПЛ09:00
- Гумкоридор в Еленовке продолжит работу 28 декабря17:00
- Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января15:00
- В ОРЛО смягчили карантин на время новогодних праздников13:00
- В ОРДО перевернулся автобус «Донецк — Докучаевск»11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря10:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января
- Соцсети сообщают о коллапсе на КПП «Успенка»
- На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений
- В ОРДО перевернулся автобус «Донецк — Докучаевск»
- В Харькове и Макеевке зажгли новогодние "автоелки" (ВИДЕО)
- В «ЛНР» обвинили сотрудников ОБСЕ в контрабанде автомобилей
- В ОРЛО смягчили карантин на время новогодних праздников
- Почти 200 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 25 декабря
- На Донбассе террористы ранили двух украинских воинов
- Коваленко переходит из "Шахтера" в "Аталанту"