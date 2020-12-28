В результате обвала на шахте "Золотое" пропал горняк

28.12.2020 15:00

На шахте "Золотое" произошел обвал, в результате которого пострадали два горняка. Об этом в Фейсбуке сообщает глава "Независимого профсоюза горняков Украины", народный депутат Михаил Волынец, передает "Трибун".

"Сегодня ночью в 0:13 произошел обвал горных масс на горизонте 687 м шахты «Золотое» ГП «Первомайскуголь». Двое работников шахты были застигнуты обвалом на месте. Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно освободить горняка - Александра Васильчука. От госпитализации он отказался. Продолжаются спасательно-поисковые работы. Бойцы горноспасательной службы принимают все меры, чтобы спасти жизнь второму горняку", - пишет Волынец.