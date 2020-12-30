В Луганске рассказали о ценах на основные продовольственные и непродовольственные товары

30.12.2020 09:00

Информацию о средних мониторинговых ценах на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости на территории Луганска, накануне Нового Года, подготовила пресс-служба "администрации" города.

Хлеб ржано-пшеничный 1 ед. — 13 рублей,

картофель 1 кг — 30 рублей,

морковь 1 кг — 31 рубль,

капуста 1 кг — 20 рублей,

лук 1 кг — 23 рубля,

свекла 1 кг — 28 рублей,

соль 1 кг — 14 рублей,

молоко 1 л — 60 рублей,

мука пшеничная в/с 1 кг — 17,6 рублей,

мясо птицы (тушка) 1 кг — 132 рубля,

свинина 1 кг — 320 рублей,

говядина 1 кг — 350 рублей,

сало свежее 1 кг — 270 рублей,

сахар-песок 1 кг — 48 рублей,

рис 1 кг — 61 рубль,

крупа гречневая 1 кг — 78 рублей,

крупа манная 1 кг — 27 рублей,

макаронные изделия 1 кг — 35 рублей,

яйцо куриное 1 десяток — 65 рублей,

масло подсолнечное 1 литр — 102 рубля,

масло сливочное 1 кг — 380 рублей,

чай 100 г — 45 рублей,

мыло туалетное 100 г — 24 рубля,

мыло хозяйственное 100 г — 12 рублей,

порошок стиральный 450 г — 55 рублей,

шампунь 250 мл — 80 рублей,

зубная паста 50 мл — 35 рублей,

туалетная бумага 1 шт. — 12,5 рублей,

спички 1 кор. — 1,6 рубля.

Информация о ценах на топливо на автозаправочных станциях города Луганска

АИ 92 — 45,5 рублей за 1 л,

АИ 95 — 47 рублей за 1 л,

ДТ — 47,5 рублей за 1 л,

газ (пропан-бутан/метан) — 32/19 рублей за 1 л.