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Архив - Луганская область

Из Харькова запустили новый автобусный рейс на Луганщину

03.01.2021 13:00
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Из Харькова запустили новый автобусный рейс на Луганщину

Из Харькова запустили автобус в Марковку (Луганская обл.). Как сообщили на Харьковском предприятии автостанций, автобус следует через Сватово, Старобельск и Беловодск.
В Харькове автобус будет отправляться с Центрального автовокзала (пр-кт Гагарина, 22) в 12.15, 14.30 и 0.10. Стоимость билета — 200 грн.



Теги: Харьков, автобус, Луганская область
 
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