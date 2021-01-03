Из Харькова запустили новый автобусный рейс на Луганщину

03.01.2021 13:00

Из Харькова запустили автобус в Марковку (Луганская обл.). Как сообщили на Харьковском предприятии автостанций, автобус следует через Сватово, Старобельск и Беловодск.

В Харькове автобус будет отправляться с Центрального автовокзала (пр-кт Гагарина, 22) в 12.15, 14.30 и 0.10. Стоимость билета — 200 грн.