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Архив - Луганская область

В Станице Луганской из-за COVID-19 закрылся районный миграционный отдел

04.01.2021 14:00
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В Станице Луганской из-за COVID-19 закрылся районный миграционный отдел

С 4 января в связи с выявлением лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у сотрудников временно приостанавливает работу Станично-Луганский районный миграционный отдел. Об этом сообщает пресс-служба Миграционной службы Луганской области, передает "Трибун".
Консультацию по вопросам предоставления административных услуг Станично-Луганского районного отдела можно получить по телефону горячей линии Миграционной службы Луганской области - (097) 315-85-81
"Административные услуги по оформлению документов, устанавливающих личность и подтверждающих принадлежность к гражданству Украины на период действия карантина можно получить в любом территориальном подразделении Миграционной службы по всей территории Украины. О возобновлении работы Станично-Луганского районного отдела будет сообщено дополнительно", - отмечают в ведомстве.



Теги: карантин, миграционная служба, Станица Луганская, COVID-19
 
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