В "ЛНР" подчинили всех местных журналистов "унитарному медиахолдингу"

05.01.2021 15:00

Оккупационные власти "ЛНР" директивно объединили все местные СМИ в так некий "государственный" медиахолдинг "Луганьмедиа". Об этом говорится в сообщении фейкового "министерства связи", передает ОстроВ.

"В рамках программы по реорганизации средств массовой информации создано "государственное" унитарное предприятие "Луганьмедиа", - отмечается в нем.

В "холдинг" директивно были включены редакции 15 еженедельных газет, шести телеканалов, двух радиостанций и 14 сетевых изданий.

При этом в "ЛНР" не скрывают, что реорганизация пропагандистской машины, работающей на оккупированной территории, направлена на создание "единого управления, единой системы постановки задач и их реализации".