Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В ОРЛО предупредили о возможных сбоях в работе банкоматов и терминалов

11.01.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРЛО предупредили о возможных сбоях в работе банкоматов и терминалов

Перебои в работе банкоматов и POS-терминалов могут наблюдаться 12 января в связи с проведением технических работ на серверах процессингового центра "госбанка ЛНР". Об этом сообщил пресс-центр финучреждения.
"В связи с необходимостью проведения технических работ на серверах процессингового центра 12 января 2021 года с 03:00 до 09:00 могут наблюдаться перебои в работе банкоматов, POS-терминалов, установленных в магазинах, и в системе "Клиент-банк" для физических лиц", — говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, банкомат, профилактика, терминал, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх