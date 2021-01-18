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Архив - Луганская область

Латвийские дипломаты привезли гуманитарную помощь для детей Станицы Луганской

18.01.2021 17:00
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Латвийские дипломаты привезли гуманитарную помощь для детей Станицы Луганской

Сегодня, 18 января, делегация Посольства Латвийской Республики посетила Луганщину, сообщает Восточный вариант.
Дипломаты обсудили ряд важных вопросов о развитии Луганщины с главой ЛугОГА Сергеем Гайдаем. Кроме того они привезли пять тонн гуманитарного груза. Это теплые вещи и подарки детям Станично-Луганского района.



Теги: Донбасс, Латвия, дети, гуманитарная помощь, Станица Луганская
 
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