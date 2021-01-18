Латвийские дипломаты привезли гуманитарную помощь для детей Станицы Луганской

18.01.2021 17:00

Сегодня, 18 января, делегация Посольства Латвийской Республики посетила Луганщину, сообщает Восточный вариант.

Дипломаты обсудили ряд важных вопросов о развитии Луганщины с главой ЛугОГА Сергеем Гайдаем. Кроме того они привезли пять тонн гуманитарного груза. Это теплые вещи и подарки детям Станично-Луганского района.