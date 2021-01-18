Главная / Новости / Луганская область / Латвийские дипломаты привезли гуманитарную помощь для детей Станицы Луганской
Последние новости раздела
- Латвийские дипломаты привезли гуманитарную помощь для детей Станицы Луганской17:00
- В Луганске изменился порядок оплаты за отопление09:00
- Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу17:00
- Местные выборы в марте не состоятся в 18 ОТГ Донбасса13:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 января по данным ГПСУ17:00
- Украина увеличит мощность радиостанций на Донбассе14:00
- Стало известно точное количество паспортов РФ и "Л/ДНР", выданных в ОРДЛО12:00
- За сутки на Донбассе 6 нарушений режима "тишины", один раненый воин, - штаб ОС08:00
- В Меловом двое мужчин пытались пересечь границу с поддельными результатами тестов на коронавирус15:00
- Опубликованы адреса пунктов обогрева в Луганской области15:00
Латвийские дипломаты привезли гуманитарную помощь для детей Станицы Луганской
18.01.2021 17:00
Сегодня, 18 января, делегация Посольства Латвийской Республики посетила Луганщину, сообщает Восточный вариант.
Дипломаты обсудили ряд важных вопросов о развитии Луганщины с главой ЛугОГА Сергеем Гайдаем. Кроме того они привезли пять тонн гуманитарного груза. Это теплые вещи и подарки детям Станично-Луганского района.
Теги: Донбасс, Латвия, дети, гуманитарная помощь, Станица Луганская
Читайте также:
- В Донецке реализуют программу раннего развития Portage для детей-инвалидов
- Власти Донетчины и международный фонд решили сложиться по миллиону
- В "ДНР" прибыл очередной «гумконвой» из России
- Беженцев из Славянска приютил профилакторий снежнянской шахты
- В Горловке приостановили выдачу гуманитарки: названа причина
- Деньги - лучший подарок: Латвия перешла на евро
- Латвийские дипломаты привезли гуманитарную помощь для детей Станицы Луганской17:00
- Жители ОРДО рассказали о "росте" зарплат и пенсий15:00
- В ОРДО на одни сутки отменили «комендантский час»12:00
- В Луганске изменился порядок оплаты за отопление09:00
- Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу17:00
- Местные выборы в марте не состоятся в 18 ОТГ Донбасса13:00
- Под Мариуполем полицейские застрелили "черного лесоруба"10:00
- Макеевка осталась без телефонной связи15:00
- В ОРДО озвучили штрафы за вождение автомобиля без техосмотра13:00
- 15 января через КПВВ «Еленовка» линию разграничения пересекли 137 человек11:00
- Латвийские дипломаты привезли гуманитарную помощь для детей Станицы Луганской17:00
- Азербайджан начал вакцинацию населения спорной китайской вакциной16:00
- Жители ОРДО рассказали о "росте" зарплат и пенсий15:00
- Завтра Украину посетит новый председатель ОБСЕ14:00
- Два человека погибли в результате пожара в частном отеле в Одессе13:00
- В ОРДО на одни сутки отменили «комендантский час»12:00
- Кабмин определился с ценой на газ для населения11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 января10:00
- В Луганске изменился порядок оплаты за отопление09:00
- У берегов Турции затонул сухогруз с украинским экипажем08:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Стало известно точное количество паспортов РФ и "Л/ДНР", выданных в ОРДЛО
- В КП "Вода Донбасса" прокомментировали слухи о "плохой" воде
- В ОРДО озвучили штрафы за вождение автомобиля без техосмотра
- Макеевка осталась без телефонной связи
- Под Мариуполем полицейские застрелили "черного лесоруба"
- В Луганске изменился порядок оплаты за отопление
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 января
- Украина увеличит мощность радиостанций на Донбассе
- На КПВВ «Новотроицкое» начинают бесплатное тестирование на COVID-19
- Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу