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Архив - Луганская область

В ТКГ снова не смогли договориться о работе КПВВ в Счастье и Золотом

20.01.2021 10:00
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В ТКГ снова не смогли договориться о работе КПВВ в Счастье и Золотом

Во время сегодняшнего заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) сторонам не удалось разблокировать пропуск через КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области, сообщает сайт novosti.dn.ua.
Как сообщила украинская сторона в ТКГ, одним из принципиальных вопросов работы гуманитарной подгруппы остается определение точек разворота автобусов-челноков, которые должны перевозить людей через линию соприкосновения в районе КПВВ «Счастье».
Украинская сторона обратилась к координатору ОБСЕ в подгруппе послу Тони Фришу с просьбой поспособствовать определению точек разворота с помощью его коллеги — координатора подгруппы по безопасности, главы миссии СММ ОБСЕ посла Халита Чевика.



Теги: Донбасс, Счастье, КПВВ, Золотое, ТКГ
 
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