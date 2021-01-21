Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ "Золотое"

21.01.2021 09:00

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила КПВВ в Золотом в Луганской области. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Временно исполняющий обязанности командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак рассказал гостям о функционировании КППВ и заверил, что все контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения ООС готовы осуществлять пропускные операции, но "власти" ОРДЛО всячески препятствует нормальному пропуска граждан через свои КПВВ.

"Для меня символично, что я нахожусь на Востоке Украины и имею возможность говорить с вами на КПВВ в Золотом. Именно здесь я встречалась с представителями гражданского общества и они мне рассказали о гуманитарной ситуации, усилиях, которые прикладываются для того, чтобы облегчить жизнь гражданского населения. Мой визит непосредственно к линии разграничения еще больше открыл мне глаза, и я теперь действительно вижу, что до сих пор продолжается война в Украине, до сих пор фиксируются жертвы и смерти. Собственно, на прошлой неделе трагически погиб один военнослужащий ВСУ на Донбассе. Я выражаю слова соболезнования близким и семье военного", - заявила председатель ОБСЕ Линде.

"Ситуация на этом пропускном пункте - это иллюстрация целом ситуации в мирном урегулировании. Украина прилагает все усилия для того, чтобы война прекратилась, чтобы территории были деоккупированы, чтобы люди могли жить нормальной жизнью. Сегодня я хочу воспользоваться случаем и обратиться к России: "Выполните свои обязательства, чтобы прекратить войну и дать людям возможность на достойную жизнь", - подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.