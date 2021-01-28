Глава миссии МККК в Украине посетила ОРЛО

28.01.2021 13:00

В оккупированном Луганске прошли переговоры руководителя миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт и "представителей" ОРЛО в Минских переговорах. Об этом сообщили в "МИД ЛНР".

В ходе встреч обсуждались следующие вопросы:

- возможность доставки гуманитарных грузов конвоями МККК через пункт пропуска «Луганск-Счастье»;

- планы МККК по оказанию гуманитарной поддержки жителям Луганска и региона в 2021 году;

- перспективы реализации ряда предложений МККК, внесённых ранее на заседаниях Минской Контактной группы;

- некоторые организационные вопросы, связанные с деятельностью МККК на территории Луганска и региона.