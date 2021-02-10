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В ОРЛО отменили ограничения для общепита и ЗАГСов
10.02.2021 10:00
В оккупированном Луганске состоялось заседание "Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии", на котором пришли к выводу, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в "республике" расти больше не будет. Об этом сообщила пресс-служба "правительства".
В связи с этим комиссия приняла решение отменить ряд ранее введенных ограничений.
В частности с 12 февраля рестораны и кафе смогут работать после 19 часов. Также отделам записи актов гражданского состояния разрешено предоставлять услуги по проведению индивидуальных обрядов государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке.
Теги: Донбасс, карантин, отмена, ограничение, ОРЛО, COVID-19
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