Последние новости раздела
- В оккупированом Луганске взорвался газопровод09:00
- Зеленский сообщил подробности гибели трех воинов на Донбассе08:00
- ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе17:00
- Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных09:00
- На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих15:00
- ДонОГА удовлетворила 15 заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье10:00
- На Донбассе 7 нарушений режима тишины за сутки, ранен один украинский воин09:00
- СБУ задержала двух агентов ФСБ14:00
- В ОРДЛО сообщили о 285 новых случаях COVID-19 за сутки12:00
- В ОП рассказали подробности визита Зеленского на передовую09:00
В оккупированом Луганске взорвался газопровод
16.02.2021 09:00
На газораспределительном узле на востоке оккупированного Луганска произошел взрыв. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики, передает Корреспондент.net.
"Произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске по улице 2-я Беломорская. Высота пламени достигает 20 метров", - уточняется в сообщении.
"Луганскгаз" дополнил, что авария затронула газопровод среднего давления диаметром 400 мм.
Никто не пострадал. Огонь удалось потушить, пожар ликвидировали без отключения потребителей от системы подачи газа.
Теги: Донбасс, Луганск, взрыв, газопровод
Читайте также:
- Шокирующие кадры. Взорвалась больница в Луганске (ФОТО)
- На трассе Красный Луч - Луганск взорван мост: появились фото
- В Луганську підірвали капітана міліції «ЛНР»
- Названы причины взрыва в луганской больнице: тогда под руинами погибли 16 человек
- Подрыв Плотницкого: врачи рассказали о самочувствии вожака "ЛНР"
- «У меня в квартире уши заложило!»: жители Луганска сообщают о сильном взрыве
- В оккупированом Луганске взорвался газопровод09:00
- Зеленский сообщил подробности гибели трех воинов на Донбассе08:00
- ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе17:00
- Реконструкцию дворца молодежи «Юность» в Донецке оценили в 1,4 млрд рублей16:00
- В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"13:00
- Зеленский отправил Хомчака и Тарана на Донбасс из-за подрыва трех военных09:00
- 15 февраля НВФ откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»17:00
- На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих15:00
- 12 февраля линию разграничения через КПВВ "Еленовка" смогли пересечь 172 человека13:00
- ДонОГА удовлетворила 15 заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье10:00
- В оккупированом Луганске взорвался газопровод09:00
- Зеленский сообщил подробности гибели трех воинов на Донбассе08:00
- ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе17:00
- Реконструкцию дворца молодежи «Юность» в Донецке оценили в 1,4 млрд рублей16:00
- В Киеве задержали бывшего "замминистра информации "ДНР"15:00
- Степанов заявил о задержке поставок вакцины от коронавируса в Украину14:00
- В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 февраля12:00
- В Горловке взорвали автомобиль одного из командиров боевиков11:00
- В России заявили о создании теста на британский штамм COVID-1910:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- В Горловке ищут "диверсантов", подорвавших "Длинного"
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля
- ДонОГА удовлетворила 15 заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье
- На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих
- На Донбассе 7 нарушений режима тишины за сутки, ранен один украинский воин
- ОБСЕ назвала главные "горячие точки" на Донбассе
- Минздрав обновил перечень стран "красной зоны"
- В Минздраве подготовили правила нового адаптивного карантина
- В Горловке взорвали автомобиль одного из командиров боевиков
- 15 февраля НВФ откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка»