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Архив - Луганская область

«Глава ЛНР» похвалил российскую вакцину от коронавируса

17.02.2021 13:00
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«Глава ЛНР» похвалил российскую вакцину от коронавируса

Так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что вакцинация жителей ОРЛО российской вакциной «Спутник V» якобы проходит успешно. Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ.
«По докладам медиков, вакцина хорошая, практически нет побочных эффектов. Вакцина работает очень хорошо», - сказал он.



Теги: Россия, вакцина, ОРЛО, COVID-19
 
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