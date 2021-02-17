Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

КДЦ "Фармбиотест" ввел скидку на COVID-тестирование для владельцев карт Ощадбанка

17.02.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
КДЦ "Фармбиотест" ввел скидку на COVID-тестирование для владельцев карт Ощадбанка

Клинико-диагностический центр "Фармбиотест" на Луганщине предоставляет 10% скидку на проведение тестирования на COVID-19 (ПЦР, антитела IgM, IgG, быстрый антиген тест) владельцам карт Ощадбанка. Об этом сообщили в пресс-службе центра, передает "Трибун".
Так, получение скидки стало возможным благодаря достигнутым договоренностям о сотрудничестве центра и банка.
Акция распространяется и на пункты забора анализов на КПВВ "Станица Луганская".



Теги: тест, Ощадбанк, скидка, Станица Луганская, КПВВ, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх