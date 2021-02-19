"ЛНР" ввела жесткий таможенный досмотр на КПВВ "Станица Луганская"

19.02.2021 10:00

С 18 февраля "таможня ЛНР" начала осуществлять таможенный контроль в пункте пропуска «Станица Луганская». Об этом сообщили в пресс-центре "ведомства".

"Учитывая эпидемиологическую и эпизоотическую обстановку на Украине, а также регулярные ограничения для граждан по перемещению товаров через линию разграничения, во исполнение постановления Правительства ЛНР от 06.11.2020 № 859/20 и других нормативных правовых актов ЛНР Государственный таможенный комитет с 18 февраля 2021 года осуществляет деятельность в пункте пропуска «Станица Луганская». Таможенный контроль будет осуществляться на основании законодательства в сфере таможенного дела, действующего на территории Республики, и направлен на соблюдение требований постановления Правительства ЛНР от 22.09.2020 № 698/20. Этим постановлением утвержден перечень и объемы товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан, а также определены перечни товаров ограниченных и запрещенных к перемещению гражданами через линию фактического разграничения. В случае несоблюдения гражданами этих норм, им будет отказано в пропуске таких товаров на таможенную территорию ЛНР", — говорится в сообщении пресс-службы.