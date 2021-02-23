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Архив - Луганская область

Германия предоставит 10 миллионов евро на социальную сферу Донбасса

23.02.2021 09:00
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Германия предоставит 10 миллионов евро на социальную сферу Донбасса

Правительство Германии предоставит 10 миллионов евро помощи на развитие соцуслуг и для борьбы с пандемией коронавируса жителям Донбасса. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщила пресс-служба Посольства Германии в Украине, передает Корреспондент.net.
"Правительство Германии через Германский банк развития (KfW) выделит финансирование в размере 10 млн евро, что является частью проекта Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Содействие развитию социальных услуг на Востоке Украины на фоне пандемии COVID-19", - указано в сообщении.
Отмечается, что проект охватит около 500 тысяч жителей региона в 12 пилотных громадах.



Теги: Донбасс, Германия, помощь, социальная программа
 
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