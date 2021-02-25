В ОРЛО анонсировали горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения

25.02.2021 16:00

"Пенсионный фонд ЛНР" 26 февраля проведет горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения. Об этом сообщили в "ведомстве".

"26 февраля 2021 года с 10:00 до 12:00 начальник отдела координации и методологии по вопросам пенсионного обеспечения управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Алла Ильина проведет прямую горячую телефонную линию на тему: "Льготное пенсионное обеспечение граждан", — говорится в сообщении.

Задать вопросы можно по телефону (0642) 55 14 24.