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В "ЛНР" согласились пропустить гуманитарный конвой ООН 1 марта
28.02.2021 11:00
Прохождение гуманитарного груза от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) через пункт пропуска в Счастье планируется на 1 марта. Об этом заявила представительница «ЛНР» Ольга Кобцева, передают сепаратистские интернет-ресурсы, сообщает сайт novosti.dn.ua.
Кобцева уверяет, что со стороны «ЛНР» были выполнены «все необходимые мероприятия», и «в лице представителей гуманитарной миссии УВКБ ООН была достигнута договоренность о прохождении данного гуманитарного конвоя через "Счастье-Луганск" на 1 марта».
При этом Кобцева заявила, что «никакой договоренности о прохождении гуманитарного конвоя от международной миссии УВКБ ООН на 26 число, пятницу, не было».
Теги: Донбасс, Счастье, ООН, гуманитарный конвой, КПВВ, ОРЛО
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