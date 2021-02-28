В "ЛНР" согласились пропустить гуманитарный конвой ООН 1 марта

28.02.2021 11:00

Прохождение гуманитарного груза от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) через пункт пропуска в Счастье планируется на 1 марта. Об этом заявила представительница «ЛНР» Ольга Кобцева, передают сепаратистские интернет-ресурсы, сообщает сайт novosti.dn.ua.

Кобцева уверяет, что со стороны «ЛНР» были выполнены «все необходимые мероприятия», и «в лице представителей гуманитарной миссии УВКБ ООН была достигнута договоренность о прохождении данного гуманитарного конвоя через "Счастье-Луганск" на 1 марта».

При этом Кобцева заявила, что «никакой договоренности о прохождении гуманитарного конвоя от международной миссии УВКБ ООН на 26 число, пятницу, не было».