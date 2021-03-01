Боевики ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для гумконвоя ООН

01.03.2021 14:00

Конвой с гуманитарной помощью для жителей оккупированного Донбасса отправился через КПВВ «Счастье» в ОРЛО. Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Благодаря соответствующим действиям украинской делегации только что началось пересечение КПВВ «Счастье» конвоем с гуманитарной помощью, предназначенной гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях. Спасибо представителям международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ, за содействие", - говорится в сообщении.