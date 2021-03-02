- Президент Евросовета Шарль Мишель посетил КПВВ «Счастье» на Луганщине (ВИДЕО)15:00
- Зеленский прибыл на Донбасс и сделал прививку от COVID-1914:00
- Боевики ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для гумконвоя ООН14:00
- Завтра президент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс12:00
- В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский военный10:00
- В ГУР назвали количество российских снайперов на Донбассе08:00
- В "ЛНР" согласились пропустить гуманитарный конвой ООН 1 марта11:00
- Боевики "ЛНР" заблокировали гуманитарный груз ООН15:00
- При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция11:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 163 новых случая COVID-1916:00
Президент Евросовета Шарль Мишель посетил КПВВ «Счастье» на Луганщине (ВИДЕО)
Президент Европейского Совета Шарль Мишель и Президент Украины Владимир Зеленский дали общую пресс-конференцию на КПВВ "Счастье" на Донбассе. Трансляцию вел телеканал "Дом".
Во время брифинга Мишель выразил поддержку территориальной целостности и европейским устремлениям Украины.
В тоже время президент Евросовета указал на необходимость проведения реформы судебной системы и борьбы с коррупцией.
Мишель отметил, что за последние семь лет после Майдана ЕС предоставил Украине помощь на более чем 16 миллиардов евро. Он указал, что это наибольшая помощь Брюсселя государству, которое не входит в ЕС.
"Много нужно сделать в установлении верховенства права, судебной реформе и борьбе с коррупцией", — подчеркнул Мишель.
Выступление Мишеля и Зеленского транслировалось на форуме "Украина 30. Правосудие", который проходит в Киеве.
Теги: Донбасс, Европейский союз, Счастье, КПВВ, Зеленский
- Украина против открытия КПВВ возле Счастья
- "Новая Почта" открыла отделение в сервисном центре на КПВВ в Счастье
- В "ЛНР" назвали пропускную способность новых КПВВ у Золотого и Счастья
- В ТКГ снова не смогли договориться о работе КПВВ в Счастье и Золотом
- В "ЛНР" согласились пропустить гуманитарный конвой ООН 1 марта
- В штабе ОС сделали заявление об открытии КПВВ в Золотом и Счастье
- Президент Евросовета Шарль Мишель посетил КПВВ «Счастье» на Луганщине (ВИДЕО)15:00
- Зеленский прибыл на Донбасс и сделал прививку от COVID-1914:00
- Донецкая область - лидер COVID-вакцининации в Украине12:00
- Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 1 марта воспользовались 182 человека11:00
- Девять украинских воинов пострадали в результате подрыва автомобиля на Донбассе09:00
- Боевики ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для гумконвоя ООН14:00
- В Донецке "заминировали" 26 школ13:00
- Завтра президент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс12:00
- В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский военный10:00
- В ГУР назвали количество российских снайперов на Донбассе08:00
- Президент Евросовета Шарль Мишель посетил КПВВ «Счастье» на Луганщине (ВИДЕО)15:00
- Зеленский прибыл на Донбасс и сделал прививку от COVID-1914:00
- Телеканал для ВОТ "Дом" начал вещание через спутник13:00
- Донецкая область - лидер COVID-вакцининации в Украине12:00
- Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 1 марта воспользовались 182 человека11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 марта10:00
- Девять украинских воинов пострадали в результате подрыва автомобиля на Донбассе09:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Зеленский анонсировал "суд в смартфоне"17:00
- Степанов публично привился от коронавируса (ВИДЕО)16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- При въезде из России в Украину больше не нужна самоизоляция
- В Донецке "заминировали" 26 школ
- В ОРДО назвали количество «официальных» безработных
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта
- Боевики "ЛНР" заблокировали гуманитарный груз ООН
- 1 марта «ДНР» возобновит работу гумкоридора под Донецком
- В ГУР назвали количество российских снайперов на Донбассе
- В "ЛНР" согласились пропустить гуманитарный конвой ООН 1 марта
- Боевики ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для гумконвоя ООН
- Завтра президент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс