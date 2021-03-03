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Архив - Луганская область

В ОРЛО объявили о повышении цен на проезд в общественном транспорте

03.03.2021 09:00
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В ОРЛО объявили о повышении цен на проезд в общественном транспорте

"Власти ЛНР" заявили, что с 12 марта начнут действовать новые размеры тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил представитель "Минтранса" Евгений Сергейко.
"По результатам переговоров в рамках рабочей группы с участием отраслевых профсоюзов, Ассоциации перевозчиков, специалистов Тарифного комитета и Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР принято компромиссное решение о повышении тарифов на проезд: в городском транспорте — на 2 рубля, в пригородном и междугородном — на 20 копеек за километр", — сказал он.



Теги: проезд, тарифы, общественный транспорт, ОРЛО
 
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