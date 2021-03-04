- На Луганщине перевернулся микроавтобус "Харьков - Станица Луганская"14:00
- В ОРЛО повысили «ввозные пошлины» на ряд товаров13:00
- «Власти» ОРДЛО хотят ввести пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе12:00
- Штаб ОС сообщил о четырех нарушениях режима "тишины" и одном раненом09:00
- Группа европейских дипломатов побывала в районе проведения ООС13:00
- СБУ изменит правила пересечения донбасских КПВВ для некоторых чиновников10:00
- В ОРЛО объявили о повышении цен на проезд в общественном транспорте09:00
- Президент Евросовета Шарль Мишель посетил КПВВ «Счастье» на Луганщине (ВИДЕО)15:00
- Зеленский прибыл на Донбасс и сделал прививку от COVID-1914:00
- Боевики ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для гумконвоя ООН14:00
На Луганщине перевернулся микроавтобус "Харьков - Станица Луганская"
На Луганщине в ночь на 4 марта микроавтобус, ехавший из Харькова в Станицу Луганскую вылетел с дороги и перевернулся, шесть человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Луганской области.
Сообщается, что авария произошла около 4:20 на автодороге Т-1309 сообщением "Счастье-Широкок" между населенными пунктами Теплое и Плотина Счастьенского района.
"Предварительно установлено, что 59-летний водитель пассажирского микроавтобуса "Mercedes-Benz 316" (маршрут г. Харьков — пгт Станица Луганская), не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил выезд за пределы проезжей части и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили шесть пассажиров микроавтобуса. Четверо пассажиров госпитализированы в больницу, а двое граждан от госпитализации отказались", — уточняют в полиции.
Теги: Донбасс, Харьков, автобус, авария, Станица Луганская
- Прооперировали школьницу из упавшего автобуса
- В Мариуполе легковушка "поцеловала" троллейбус (ФОТО)
- Последствия страшного ДТП. "Мы были одержимы одной целью: поставить студенток на ноги"
- В Донецке автобус въехал в легковое авто: есть пострадавшие
- В Донецке 8 человек пострадали в ДТП
- Беспредел на дорогах: автобус и такси опасны для жизни
- На Луганщине перевернулся микроавтобус "Харьков - Станица Луганская"14:00
- В ОРЛО повысили «ввозные пошлины» на ряд товаров13:00
- «Власти» ОРДЛО хотят ввести пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе12:00
- В Донецке снова поступили сообщения о минировании школ11:00
- Штаб ОС сообщил о четырех нарушениях режима "тишины" и одном раненом09:00
- В Донецкой области электричка столкнулась с автомобилем17:00
- В центре Донецка загорелся гастро-паб «Свинья»14:00
- Группа европейских дипломатов побывала в районе проведения ООС13:00
- Оккупанты "ДНР" разрешили своим боевикам вести "упреждающий" огонь11:00
- СБУ изменит правила пересечения донбасских КПВВ для некоторых чиновников10:00
- На Луганщине перевернулся микроавтобус "Харьков - Станица Луганская"14:00
- В ОРЛО повысили «ввозные пошлины» на ряд товаров13:00
- «Власти» ОРДЛО хотят ввести пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе12:00
- В Донецке снова поступили сообщения о минировании школ11:00
- В Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-1910:00
- Штаб ОС сообщил о четырех нарушениях режима "тишины" и одном раненом09:00
- Шахтер сенсационно вылетел из Кубка Украины (ВИДЕО)08:00
- В Донецкой области электричка столкнулась с автомобилем17:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Минздрав обновил эпидзонирование Украины15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- В Донецке "заминировали" 26 школ
- В центре Донецка загорелся гастро-паб «Свинья»
- В ОРЛО объявили о повышении цен на проезд в общественном транспорте
- СБУ изменит правила пересечения донбасских КПВВ для некоторых чиновников
- В Донецкой области электричка столкнулась с автомобилем
- Укрзализныця "ускорила" поезд "Киев-Мариуполь"
- В ГУР назвали количество российских снайперов на Донбассе
- Президент Евросовета Шарль Мишель посетил КПВВ «Счастье» на Луганщине (ВИДЕО)
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+
- «Власти» ОРДЛО хотят ввести пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе