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Архив - Луганская область

В ОРЛО повысили «ввозные пошлины» на ряд товаров

04.03.2021 13:00
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В ОРЛО повысили «ввозные пошлины» на ряд товаров

Так называемое «правительство ЛНР» приняло проект постановления «О внесении изменений в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ОРЛО и Таможенный тариф ЛНР». Об этом сообщает «министерство экономического развития ЛНР».
По данным «ведомства», увеличены ставки ввозной таможенной пошлины по пяти товарным позициям:
— имбирное печенье и аналогичные изделия (содержащие менее 30% сахарозы) — 8% (прежний размер ставки — 3%);
— имбирное печенье и аналогичные изделия (содержащие 30% или более, но менее 50% сахарозы) — 5% (прежний размер — 3%);
— бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона (прочие) — 8% (прежний размер — 3%);
— шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао — 15% (прежний размер — 10%);
— сладкое сухое печенье (прочие) — 15% (прежний размер — 10%).
Отмечается, что размер ставки действует по 1 августа 2021 года.



Теги: таможня, ЛНР, пошлины
 
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