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Сотруднику одного из "министерств ЛНР" дали 20 лет тюрьмы за "работу на СБУ"
Так называемый "верховный суд ЛНР" приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Луганска, подозреваемого в работе на спецслужбы Украины. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на "генпрокуратуру ЛНР" во вторник, 9 марта, передает Корреспондент.net.
Утверждается, что бывший сотрудник правоохранительных органов Луганской области Украины, в марте 2015 года "был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины".
"Пребывая на территории "ЛНР", подсудимый трудоустроился в одно из "министерств" и, занимая руководящую должность до июня 2019 года, собирал и передавал своему куратору из СБУ сведения о личном составе подведомственных подразделений, выполняемой ими работы, а также вносил дезорганизацию и дезинформацию в деятельности указанных подразделений", – говорится в сообщении.
В июне 2019 года "агент" был разоблачен и задержан сотрудниками "министерства государственной безопасности ЛНР". Его обвинили в "госизмене" и "незаконном обращении с боеприпасами".
Теги: суд, министерство, СБУ, шпионаж, ОРЛО
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