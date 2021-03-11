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На Луганщине прошли масштабные контрдиверсионные мероприятия
11.03.2021 09:00
Сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ и фискальной службы провели в Катериновке и Золотом масштабные контрдиверсионные мероприятия. Об этом пресс-служба МВД сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
В сообщении сказано, что на Луганщине прошли одни из самых масштабных оперативно-профилактических контрдиверсионных мероприятий.
"В итоге:
- осмотрены потенциально опасные участки с помощью служебных собак и беспилотных летательных средств (дронов).
- проверены транспортные средства на факт перевозки в них опасных предметов и веществ.
- выявлены и задержаны пособники террористов ОРЛО", - сообщили в МВД.
Во время отработки была задействована новая бронетехника, служебные собаки и беспилотные летающие аппараты.
Теги: полиция, операция, СБУ, Госпогранслужба, террористы, нацгвардия
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