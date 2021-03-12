На Луганщине пограничники обнаружили квадрокоптер с наркотиками

12.03.2021 11:00

У Мелового пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотического вещества при помощи квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Так, вчера, патрулируя участок государственной границы в районе населенного пункта Меловое, пограничный наряд обнаружил квадрокоптер и два пакета. Они находились неподалеку украинско-российской границы. В пакетах находились брикеты с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, а также бутылки с неизвестной жидкостью.

Квадрокоптер и обнаруженные вещества переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы.

В адрес Меловского отдела полиции пограничники направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 305 УК Украины «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств».