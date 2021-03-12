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На Луганщине пограничники обнаружили квадрокоптер с наркотиками
У Мелового пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотического вещества при помощи квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Так, вчера, патрулируя участок государственной границы в районе населенного пункта Меловое, пограничный наряд обнаружил квадрокоптер и два пакета. Они находились неподалеку украинско-российской границы. В пакетах находились брикеты с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, а также бутылки с неизвестной жидкостью.
Квадрокоптер и обнаруженные вещества переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы.
В адрес Меловского отдела полиции пограничники направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 305 УК Украины «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств».
Теги: Донбасс, наркотики, контрабанда, ГПСУ, квадрокоптер
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