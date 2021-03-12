С завтрашнего дня в ОРЛО подорожает проезд в общественном транспорте

12.03.2021 14:00

В "Минтрансе ЛНР" напомнили о том, что в "республике" с 13 марта начнут действовать новые размеры тарифов на проезд в общественном транспорте .

"С 13 марта стоимость проезда на (пригородных и междугородных автобусных) маршрутах (общего пользования) повышается на 20 копеек за километр", - говорится в сообщении.

Также с 13 марта на 2 рубля повышается тариф на проезд в городском транспорте.

При этом в "Минтрансе" подчеркнули, что "тарифы на проезд в республике были утверждены пять лет назад, в 2016 году, и с тех пор не повышались".